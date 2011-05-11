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Silopi'de polise silahlı saldırı!

Polis evinin önündeki nöbetçi kulübesine ateş açıldı, 1 polis şehit oldu

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Polisevi'nin arka tarafında bulunan nöbet kulübesine, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda, bir polis memuru ağır yaralanırken bir polis memuru d şehit oldu.

Silopi'de, Polisevi'nin güvenliğini sağlayan arka kısmında bulunan nöbet kulübesine bugün saat 22.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin açtığı ateşte, kulübede bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bir polis memurunun şehit olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada ağır yaralı olan polis memurunun durumun ciddi olduğu dile getirildi.

Silopi'nin tüm giriş ve çıkışları tutulurken, yaya olarak kaçtıkları belirtilen teröristleri yakalamak için başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürdürülüyor.



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