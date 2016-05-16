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Silopi'de patlama; bir çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastanede tedavi altına alınan 3 çocuğun durumlarının ağır olduğu belirtildi

16 Mayıs 2016 01:26

Şırnak'ın Silopi ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu, 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralandı.

Barbaros ve Karşıyaka mahalleleri arasında yer alan dere yatağında akşam saatlerinde oyun oynayan ve yaşları 8 ile 13 arasında değişen dört çocuk, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. 

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklardan 9 yaşındaki Enes Erdem, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Durumları ağır olan Kerem Kültür, Diyar İnan, Samet Erdem'in ise tedavileri sürüyor. 

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri teröristlerce yerleştirilen patlayıcılarla ilgili vatandaşları uyarıyor. 

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