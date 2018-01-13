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Silopi'de otobüs şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 9 ölü, 28 yaralı (3)

IRAK BAŞKONSOLOSU YARALILARI ZİYARET ETTİ Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Muayad Omer Koperly, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 9 kişinin öldüğü kazada yaralananları hastanede ziyaret etti

13 Ocak 2018 03:22

IRAK BAŞKONSOLOSU YARALILARI ZİYARET ETTİ
Irak\'ın Gaziantep Başkonsolosu Muayad Omer Koperly, Şırnak\'ın Silopi ilçesinde, 9 kişinin öldüğü kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Başkonsolos Muayad Omer Koperly, Devlet Hastanesi\'nde Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Silopi Kaymakamı Savaş Konak tarafından karşılandı. Yetkililerden bilgi alan Başkonsolos Koperly, yaralılarla bir süre sohbet etti. Silopi Kaymakamı Savaş Konak da kazada yaralanan çocuklara oyuncak dağıttı. 
Yaralılardan Dağil Ali Yusuf, Suriye’den gelerek, Irak’a gittiklerini belirterek, \"Kazanın nasıl olduğunu bilmedim. Ben yatmıştım. Uyandığımda otobüs takla atmıştı\" dedi.
Başkonsolos Koperly, Suriye\'de yaklaşık 4 bin Iraklı mültecinin olduğunu ve bunlardan 3 bini kadarının otobüsler ile Irak’a geçiş yaptığını söyledi. 10 araçlık konvoyda 450 kişinin olduğunu kaydeden Başkonsolos Koperly, kazaya bir TIR’ın neden olduğunu belirtti.
\'GÖÇMENLER ARTIK UÇAKLA GÖNDERİLECEK\'
Kazadan sonra acilen görüşmeler yaptıklarını ve bundan böyle göçmenlerin otobüs yerine uçakla gönderilmesi kararı aldıklarını anlatan Başkonsolos Koperly, ulaşım masraflarının Irak hükümetince karşılanacağını kaydetti.
DAEŞ\'ten kaçarak Suriye\'ye sığınan Iraklı vatandaşların evlerine uçakla dönmesi için görüşmelere başladıklarını belirten Koperly, \"Bu faciadan sonra geçiş, otobüsle sağlanmayacak. Özel uçakla bunun masrafını Irak hükümeti sağlayacak. Bu konuyla ilgili acil bir şekilde Ankara’daki Göç Dairesi Genel Müdürlüğü ile görüşme yapacağız\" diye konuştu.

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