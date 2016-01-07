Silopi’de öldürülen üç kadının son çığlığı: Yetişin, yetişmezseniz kan kaybından öleceğiz!

DBP Parti Meclisi üyesi Seve Demir, Silopi Halk Meclisi Eşbaşkanı Pakize Nayır ve Özgür Kadın Komitesi (KJA) üyesi aktivist Fatma Uyar ve kimliği belirlenemeyen bir erkeğin öldürülmesinden sonra DBP Silopi İlçe Eş Başkanı Gülşen Özden katledilen kadınların kendisini arayarak “‘Yetişin, kurtarın, yetişmezseniz 10 dakika sonra kan kaybından öleceğiz” dediğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Selin Görgüner’in haberine göre HDP milletvekilleri bölgeye ambulans gönderilmesi için devreye girdi ancak bölgede silahlı kişiler olduğu gerekçesiyle ambulans gönderilmedi. Yaralı halde yardım isteyenlerin cenazeleri saatler sonra olay yerinden alınabildi.

Son çığlık: Ölüyoruz

DBP Silopi İlçe Eş Başkanı Özden, “Şehit Harun Mahallesi’nin boşaltılması konusunda anonslar yapılmıştı. Arkadaşlar oradan daha emin ve güvenli bir bölgeye geçmek isterken Karşıyaka mahallesinden Yeşiltepe mahallesine geçerken taranmışlar. Pazartesi gecesi saat 19.35 gibi bana telefon geldi. Telefonda ‘Yeşiltepe’de tarandık, yaralıyız, yardım edin’ dediler. Hemen telefonu kapatarak vekilleri aradım ambulans gönderilmesi için. Yaralı arkadaşlar biraz sonra tekrar aradı ‘yetişin, kurtarın, yetişmezseniz 10 dakika sonra kan kaybından öleceğiz’ dediler. Hiç durmadan vekilleri arayarak ambulans gönderilmesini istedim. Sonra beni arayan numarayı defalarca aradım ama ulaşamadım. Cenazeler önce Silopi Devlet Hastanesi’ne oradan Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış. Biz her gün burada bunu yaşıyoruz. Bir an önce birşey yapılsın, barış olsun, kan dökülmesin ” dedi.

‘Yaralıyken öldürülmüşler’

Cenazeleri teşhis eden HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, “Seve’nin ve arkadaşların yaralı olduğu bilgisini aldık. Eş başkanlar ve başkan vekillerine ilettik. Uzun saatler görüşmeler yaptık. Arayan kişi ‘6 kişiyiz yaralıyız’ demiş. 4-5 telefon görüşmesinde de Seve’nin yaralı olduğunu söylüyorlar. Seve’yi ben teşhis ettim. Kafasanın ve yüzünün 3’te 2’isi yoktu. Sol bacağında yara vardı. Önce tarandıklarını ikinci öldürücü darbeyi sonra aldıklarını düşünüyoruz.

215 sivil öldürüldü

DBP Eş Genel Başkanları dün Diyarbakır’da basın toplantısı düzenledi. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 73 kadının katledildiğini belirtirken DBP’li Kamuran Yüksek ise, temmuzdan bu yana çatışmalarda 215 sivilin öldürüldüğünü söyledi.

Yüksek, "Seve’yi gür saçlarından ve ellerinden tanıdım. Öyle bir yarayı aldığınız an ölürsünüz. Fatma ve Pakize’nin yüzünde derin kurşun izleri, şarapnel parçaları vardı. Ben şunu söylüyorum olayın ilk başına dair bilgim yok ancak bu insanlar aynen Hacı Birlik’te olduğu gibi yaralıyken öldürülmüş. Kadın olmaları, Kürt olmaları, HDP/ DBP ve KJA’da siyaset yapmaları buna sebeptir. Paris katliamının yıldönümünde olması tesadüf değildir. Herkesin bildiği tanıdığı insanlardı kim olduklarını polis de biliyordu. Kadınlar bu mücadelenin öncüsüdür, şah damarıdır. Bu insanlar, özgürlük, eşitlik, adalet talep ettikleri için öldürüldü. Öfkeliyim kızgınım ama benim ve bütün kadınların başı diktir. Seve ve yoldaşlarının ölümü mücadele gücünü tırmandıracak” diye konuştu.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, ambulans istemek için valiye ulaşamayınca Kamu Güvenliği Müsteşarlığı (KGM) ile temas kurdukları belirterek, “Vali ile temas kurmaya çalıştım. O sırada Çağlar başkan (Demirel) kendilerinin de bilgisi olduğunu girişimlerde bulunduklarını söyledi. Hastaneyi aradım ambulans gönderilmesini istedim. Valilik ‘orada eli silahlı kişiler var çatışma var’ diyerek ambulans göndermemelerini gerekçelendirmiş ancak mahalleli orada çatışma olmadığını, sadece yaralılardan sonra oraya onlarca asker ve polis sevk edildiğini söyledi” dedi.