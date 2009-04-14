Silopi’de mayın tuzağı:1 ölü

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında teröristlerin yola döşediği mayının bir kamyonetin geçişi sırasında patlaması sonucu sürücü öldü.



Edinilen bilgiye göre, Silopi kırsalında terör örgütü üyelerinin yola döşediği mayın İslam Bülbül adlı vatandaşın kullandığı, plakası öğrenilemeyen kamyonetin geçişi sırasında patladı. Patlamada, kamyonet sürücüsü İslam Bülbül (39), yaşamını yitirdi.



Bülbül'ün cesedi otopsi için Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

