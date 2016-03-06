Silopi'de 'kentsel dönüşüm'; 8 mahalle 'Riskli Alan' ilan edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 14 Aralık'ta başlayan sokağa çıkma yasağı 19 Ocak'ta kısmı olarak kaldırılmıştı. Son bulan operasyonların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda, çatışmaların yoğun yaşandığı ve hasarın büyük olduğu 8 mahalle, Bakanlar Kurulu kararı ile 'Riski Alan' ilan edildi. Rapora göre 6694 binada hasar meydana gelirken, 27 bina ise tamamen yıkıldı.

Radikal'de yer alan habere göre; Silopi 'de 8 mahalle 'Riskli Alan' ilan edilirken, karar, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçede yapılan hasar tespit çalışmalarında, 342 bina ve iş yeri ile 2 camide ağır hasar, 6 bin 352 bina ve iş yeri ile 17 kamu binasında hafif hasar oluştuğu, 27 binanın tamamen yıkıldığı ortaya çıktı.



Silopi'nde 14 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ile başlayan ve 19 Ocak'ta yasağın kısmi olarak kaldırılması ile son bulan operasyonlardan sonra ilçenin toplam 11 mahallesinden 8'i 'Riskli Alan' ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "Şırnak ili Silopi ilçesi, Barbaros, Başak, Cudi, Karşıyaka, Şehit Harun Boy, Nuh, Yenişehir ve Yeşiltepe mahalleleri içerisinde bulunan ve ekli krokiyle listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16. 2.2016 tarihli ve 1526 sayılı yazısı üzerine 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanunun 2'nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 16.2.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır" şeklinde yer aldı.

Hasar tespit çalışmaları bitti

Silopi İlçesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları sona ererken, 72 kişiden oluşan 23 ekip ile yürütülen hasar tespit çalışmalarında, 342 bina ve iş yeri ile 2 camide ağır hasar, 6 bin 352 bina ve iş yeri ile 17 kamu binasında hafif hasar oluştuğu, 27 binanın tamamen yıkıldığı tespit edildi. Yaşanan saldırı ve çatışmaların maliyetinin 82 milyon lira olduğu belirtilirken,

Şırnak Valiliği'nin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen ekipler, 10 gün boyunca ilçedeki 7 bin 619 bina ve iş yeri ile 19 kamu binası ve 2 camide inceleme yaptı.