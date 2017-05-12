T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silopi'de iki çocuğu öldüren panzerin fotoğrafları ortaya çıktı

Evrensel gazetesi, iki çocuğu öldüren panzerin eve giriş görüntülerine ulaştı

12 Mayıs 2017 21:28

Evrensel gazetesi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki kardeşi Furkan Yıldırım’ı ezerek öldüren polis panzerinin görüntülerine ulaştı. 

Cumhur Daş imzalı habere göre, olayın hemen ardından çekilen fotoğraflarda Yıldırım ailesinin evine çarpan panzerin, Yıldırım kardeşlerin uyduğu odanın yarısına kadar geldiği net olarak görünüyor.

3 Mayıs gecesi Silopi’de yaşanan olayda olay yeri incelemesinin eksik yapıldığı, Yıldırım ailesinin evine çarpan panzerin kısa sürede olay yerinden kaldırıldığı dile getirilmişti.

ETİKETLER

ŞırnakSilopipanzerfotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24