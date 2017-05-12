Silopi'de iki çocuğu öldüren panzerin fotoğrafları ortaya çıktı

Evrensel gazetesi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki kardeşi Furkan Yıldırım’ı ezerek öldüren polis panzerinin görüntülerine ulaştı.

Cumhur Daş imzalı habere göre, olayın hemen ardından çekilen fotoğraflarda Yıldırım ailesinin evine çarpan panzerin, Yıldırım kardeşlerin uyduğu odanın yarısına kadar geldiği net olarak görünüyor.

3 Mayıs gecesi Silopi’de yaşanan olayda olay yeri incelemesinin eksik yapıldığı, Yıldırım ailesinin evine çarpan panzerin kısa sürede olay yerinden kaldırıldığı dile getirilmişti.