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Silopi'de sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 14 Aralık 2015'te ilan edilmişti

18 Ocak 2016 13:26

Şırnak Valiliği, Silopi ilçesindeki sokağa çıkma yasağının yarından itibaren saat 05.00 ile 18.00 arasında kaldırılacağını duyurdu. Valilik, yasağın ikinci bir emre kadar her gün saat 18.00 ile 05.00 saatleri arasında süreceğine de dikkat çekti. 

Habertürk'te yer alan habere göre; Şırnak Valiliği'nce, Silopi'deki sokağa çıkma yasağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlimiz Silopi ilçe merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanmış olarak kurulan barikat ve hendeklerin bertaraf edilmesi amacıyla uygulanmaya konulan sokağa çıkma yasağı 19 Ocak'tan itibaren, her gün sabah saat 05.00'ten akşam saat 18.00'e kadar olan saatler arasında kaldırılmış olup, akşam saat 18.00'den sabah saat 05.00'e kadar olan saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam etmektedir" denildi.

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