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SİLOPİ'DE GERGİNLİK SİLOPİ (A.A)

07 Ağustos 2010 14:32

-SİLOPİ'DE GERGİNLİK SİLOPİ (A.A) - 07.08.2010 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde esnaf ile polis arasında çıkan gerginlikte 5'i polis 12 kişi yaralandı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu üzerinde kaçak eşya sattığı belirlenen iş yerlerine denetim ve operasyon düzenledi. İş yerlerinin denetlenmesine ve kaçak eşyalarını polise vermek istemeyen esnaf, polise tepki gösterdi. Direnen esnaf ile polis arasında çıkan tartışmada bazı iş yeri sahipleri, dükkanlarının camlarını kırdı. Bu sırada olayla ilgili bir kişiyi gözaltına almak isteyen polis ile bu kişinin yakınları arasında tartışma çıktı. Çıkan gerginlikte 5'i polis 12 kişi hafif şekilde yaralandı.  Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti, havaya uyarı ateşi açtı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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