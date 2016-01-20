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Silopi'de evine dönen halk tedirgin; tuzaklanmış bomba için böyle önlem alıyorlar

Silopi'de 37 günlük sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırılmıştı

20 Ocak 2016 11:00

Diyarbakır’ın Sur ilçesine geçen hafta cuma günü sevk edilen yaklaşık 200 Özel Kuvvetler mensubu (Bordo Bereliler) ve diğer güvenlik güçleri, çok sayıda el yapımı patlayıcıyı (EYP) imha etti.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, cuma gününden beri bölgede bulunan yaklaşık 200 Özel Kuvvetler mensubu, 12 kişiden oluşan timler halinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokaklara dağılmış durumda. PKK’lıların barındığı ev ve sokaklarda gerektiğinde meskun mahal çatışmaları da yaşanıyor. Özel Kuvvetler’in içindeki keskin nişancılar da, PKK’nın bölgeye getirdiği keskin nişancıları etkisiz hale getirmede devreye giriyor. Ayrıca her tim içinde ‘tahrip uzmanı’ bulunuyor. Bu uzmanlar evler içinde ve sokaklarda mazgallara yerleştirilmiş EYP’leri saptayıp imha ediyor.

Sur’da önceki günden bu yana 20’den fazla tuzaklanmış bomba imha edildi. Silopi’de güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağının 36 gün sonra kaldırılması üzerine evlerine dönen vatandaşları tuzaklara karşı uyardı. Şüpheli kablo, düzenek ve materyallerin acilen bildirilmesi istendi. Günler sonra evine giren Mehmet Adan, olası patlayıcı tuzağına karşı buzdolabına bez bağlayarak önlem alıyor.

 

Validen patlayıcı uyarısı

 

Şırnak Valisi Ali İhsan Su da sokağa çıkma yasağının gündüz belli saatlerde kaldırıldığı Silopi’de kamu düzeninin tesis edildiğini belirterek, ilçeye geri dönenleri olası tuzaklara karşı uyardı. Vali Su, halka “Dikkatli olmaları, şüpheli kablo, patlayıcı düzenekleri ve benzeri materyalleri görmeleri durumunda dokunmadan güvenlik kuvvetlerine bilgi vermeleri” çağrısı yaptı.

 

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