Silopi'de eve çarpan panzerin iki çocuğu ezerek öldürmesine ilişkin olay yeri incelemesi yeniden yapılacak

Şırnak’ın Silopi ilçesinde evlerine giren panzerin altında ezilerek yaşamını yitiren Yıldırım kardeşlerin ölümüne ilişkin 2 polis hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında olay yeri keşfinin tekrar yapılmasına karar verildi.



Evrensel’de yer alan habere göre, 3 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde, uykudaki Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis Ö.Y. ve onu görevlendiren amiri M.M. hakkında açılan davanın ikinci duruşması Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istenilen ilk duruşmada tahliye edilen polis Ö.Y. duruşmaya katılmazken, diğer sanık polis amiri M.M. duruşmada hazır bulundu. Basın mensuplarının içeri alınmadığı duruşmayı, Yıldırım kardeşlerin babası Mesut Yıldırım, Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi’nin yanı sıra Diyarbakır, Ankara ve farklı barolara bağlı avukatlar izledi.

“Kurs almayan personelin araç kullandığını fark ettik”

Yapılan kimlik tespitinin ardından Silopi Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, tanık olarak ifade verdi. Erdoğan, alt kademedeki personele verdiği talimatları sürekli olarak kontrol etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti. Daha önceki celsede sanık polislerin, "Emniyet Müdürü'nün talimatı ile kurs görmeyen personeller panzer kullandı" ifadelerini reddeden Erdoğan, "Bu konuda sürekli olarak denetim yapmaktayım. Bir kez tek başına panzer kullanan bir personeli uyardım. Ancak personel eksikliğinden dolayı tek kişinin aracı kullandığı söylendi. Ben de bu eksikliğin giderilmesi talimatı verdim. Temmuz sonrası araçları kullanan personellerde eksiklik çıktı. Ben göreve başlamadan önce de bu şekilde kurs almayan personelin araç kullandığını fark ettik. Zamanla iş yükümüz azaldıkça bu konuda tedbir almaya başladık. Olay günü aracı kullanan personelin aracı kullanma sertifikası olmadığı tarafıma bildirilseydi bu hususta gereken tedbirleri alacaktım" ifadelerini kullandı.

“Sözlü bir talimatım olmadı”

Sertifikası olmayan personelin görevlendirilmesi konusunda sözlü bir talimatının olmadığını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “Olay günü evin içerisine giren panzerin altında başka kişilerin kalabilmiş olabileceğini düşünerek aracın evin içerisinden çekilmesini istedim. Panzer şoförü hastaneye gittiği için başka polise talimat verdim. Ayrıca aracı kullanan polise sertifikasını sordum. Olmadığını öğrenince araçtan inmesini ve bir kez daha kullanmamasını söyledim. İddia edildiği gibi sertifikasız bir şekilde araç kullanılması talimatı veremem."

“Talimat aldım, gerekçe belirtilmedi”

Tanık polislerden Koruma Büro Amirliği’nde görevli H.T. ise olay günü evin içerisindeki aracın çekilmesi için Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan'ın kendisine talimat verdiğini belirtti. Aracın hangi amaçla çekileceğinin kendisine söylenilmediğini kaydeden H.T., "Aracın vites konumu ilk olarak park konumu dışındaydı, araç bu şekilde çalışmadı. Ben aracı park konumuna alarak çalıştırmak istedim. İlk seferde çalıştı. Aracı MHP ilçe binası önüne götürdüm. Daha sonra Başpolis T.T. görevli komiser ile görüşerek tarafıma aracın TOKİ lojmanlarına götürülmesi talimatı verdi, ben de bu şekilde aracı götürdüm" diye konuştu.