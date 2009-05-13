Silopi’de Ergenekon kazısı

Şırnak'ın Silopi İlçesi’nde Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların gönderdiği kroki üzerinden yeni bir kazı çalışması başlatıldı.



Silopi’de BOTAŞ tesisleri ve eski bir lokanta alanında yapılan kazı çalışmalarında birçok kemik parçasının bulunup incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesinin ardından bugün yeni bir kazı yapıldı. Kazı, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların gönderdiği belirtilen krokiye göre göre, Cudi Dağı eteklerindeki Nasri Mevkii’nde bulunan kimsesizler mezarlığına 300 metre uzaklıkta yapıldı. Silah ve mühimmat arandığı belirtilen kazı nedeniyle bölgeye kimse yaklaştırılmadı.



Bir bulguya rastlanılmadı



Kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Kazı çalışması saat 18.00 sıralarında sonuçlandırılırken, kroki üzerinden yapılan çalışmalarda herhangi bir silah ve mühimmat bulunmadığı belirtildi.



