Silopi'de DEDAŞ binası ateşe verildi

Silopi'de sık sık elektriklerin kesintilerinin yaşanması üzerine kalabalık bir grup, DEDAŞ İlçe binası önünde toplandı. Polisin müdahale ettiği kalabalık grup oturma eylemi yaparak kaymakamın gelmesini bekledi. Kaymakamın gelmesiyle DEDAŞ binasının kepenklerini indiren grup, içeri girerek binayı ateşe verdi.

Milliyet'te yer alan haberde kalabalığın giderek artması üzerine durumun tehlikeli boyuta varacağını farkeden DEDAŞ çalışanları, binayı boşaltarak kepenkleri indirdi. Protestocu grup önce uluslararası İpek Yolu'nda lastik yakarak çift yönlü olarak yolu trafiğe kapattı.



Polisin olay yerine gelmesi ile birlikte göstericiler, Silopi Kaymakamı'nın eylem yerine gelmesini istedi. Bir süre oturma eylemi yapan ve DEDAŞ aleyhine slogan atan göstericiler, kaymakamın gelmemesi üzerine de DEDAŞ binasına saldırdı. Binanın kepenklerini tahrip ettikten sonra içeri giren göstericiler, kuruma ait eşya ve evrakları dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıkları cihaz ve evrakları ateşe veren göstericiler, polisin dağılmaları yönündeki anonsuna rağmen, DEDAŞ'a ait malzemeleri dışarı çıkarıp yakmaya devam etti. Bunun üzerine dağılmamakta ısrar eden göstericilere polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. TIR ve komyonları siper alan göstericiler de polise taşla karşılık verdi.



Elektrik kesintisi yüzünden çatışmaların yaşandığı Silopi'de, başlayan gerginlik sürüyor. Göstericiler ile polis arasında kovalamaca Cudi Mahallesi'nin ara sokaklarında devam etti.