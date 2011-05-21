-SİLOPİ'DE CEZAEVİNE ATEŞ AÇILDI SİLOPİ (A.A) - 21.05.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde cezaevine ateş açılması sonucu 1 mahkum ağır yaralandı. Silopi Cezaevi'nde mahkumların bahçede gezdikleri sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir binadan silahla ateş açıldı. Ağır yaralanan bir mahkum, Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. Olaydan sonra cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Olayda kullanılan silahların ele geçirildiği, gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.