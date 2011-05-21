T24 LogoT24 Logo
Gündem

SİLOPİ'DE CEZAEVİNE ATEŞ AÇILDI SİLOPİ (A.A)

21 Mayıs 2011 22:08

-SİLOPİ'DE CEZAEVİNE ATEŞ AÇILDI SİLOPİ (A.A) - 21.05.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde cezaevine ateş açılması sonucu 1 mahkum ağır yaralandı. Silopi Cezaevi'nde mahkumların bahçede gezdikleri sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir binadan silahla ateş açıldı. Ağır yaralanan bir mahkum, Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. Olaydan sonra cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.  Olayda kullanılan silahların ele geçirildiği, gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.      

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24