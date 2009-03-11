Silopi’de bir kemik daha

Silopi- Cizre arasındaki eski lokanta olan ve bugün kum ocağı olarak kullanılan bölgede yapılan kazı çalışmalarında 1 kemik parçası ile saç teli, eldiven ve bere bulundu.





Diyarbakır'dan gelen Sivil Savunma ve Arama Kurtarma ekibinin de katıldığı kazı çalışmaların hava karadıktan sonra da devam edeceği olasılığı üzerine alana projektörler kuruldu. Şırnak Barosu başkanı Nuşirevan Elçi saat 15.30 sıralarında kazıdan 1 kemik parçası bulunduğunu söyledi. Elçi çalışma yapılan kuyuda şimdiye kadar 7.5 metre derinliğe inildiğini, kuyudan kurulan asansör ile toprak çıkarıldığını ve kuyu derinliğinin yaklaşık 20 metre olduğunu söyledi. Kazıya katılanlar bulunan kemiğin insan kolunun dirsek kısmına ait olabileceği olasılığı üzerinde durulduğunu belirterek, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini söyledi.



Bazı görgü tanıkları 1994 yılında arama yapılan kuyulardan 3 ceset çıkarıldığını öne sürmüştü. Kazı bölgesinde kayıp yakınlarının da bekleyişi sürerken, kazı alanına kazı yapan personel için 1 ambulans getirildi.



Baro Başkanı da açıkladı



Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, yaptığı açıklamada, Sinan Tesislerindeki kazıda şu ana kadar bir kemik parçası bulunduğunu söyledi.



Silopi Sulh Ceza Mahkemesinin 5-11 Mart tarihlerinde kazı yapılmasına verdiği iznin ardından önceki gün Silopi ilçesi yakınlarındaki kuyularda kazı çalışması yapılmış ve burada bulunan 2 kemik ile birkaç bez parçası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

