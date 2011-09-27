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Silopi'de 9 terörist teslim oldu ŞIRNAK (A.A)

27 Eylül 2011 21:09

-Silopi'de 9 terörist teslim oldu ŞIRNAK (A.A) - 27.09.2011 - Terör örgütü kamplarından kaçan 9 terörist Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya ait kamplardan kaçan 3'ü kadın 9 teröristin Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi. Vali Özkan, Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen teröristlerin ifadelerinin alınmasına başlanıldığını bildirdi.

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