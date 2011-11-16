-Silopi'de 7 terörist teslim oldu ŞIRNAK (A.A) - 16.11.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i kadın 7 terörist teslim oldu. Irak'ın kuzeyinden terör örgütü PKK'ya ait kamplardan kaçan 1'i kadın 7 terörist, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 7 terörist, hazırlık dosyalarıyla birlikte Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığına gönderildi.