Silopi’de 5 kemik parçası daha bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Sinan Tesislerindeki 2 kuyudaki kazı çalışmaları devam ederken, 5 kemik parçası ile bir çorap daha bulunduğu belirtildi.
Kuyulardan ölüm çıktıKuyudan 9 kemik ve yanmış giysi parçaları bulundu
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının, 1990'lı yıllarda öldürülen bazı kişilerin kuyulara atıldığı iddiasıyla ilgili soruşturması kapsamında, Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Öztürk ve Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'nin nezaretinde, Silopi-Cizre kara yolunun 15. kilometresinde bulunan Sinan Tesislerindeki 2 kuyuda dün başlatılan kazı çalışması sürdürülüyor.
Baro Başkanı Elçi, "kazı çalışmaları, bir kuyunun dar olması nedeniyle insan gücüyle, ikinci kuyuda ise iş makinesiyle sürüyor. Bugün yapılan kazılarda şimdiye kadar 5 kemik parçası ve 1 çorap bulundu. Kazılar yarın da sürebilir. Bu kazılarda çıkanlar da İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek" dedi.
Silopi Sulh Ceza Mahkemesinin 5-11 mart tarihlerinde kazı yapılmasına verdiği iznin ardından 9 Martta Silopi ilçesi yakınlarındaki kuyularda kazı çalışması yapılmış ve burada bulunan 2 kemik ile birkaç bez parçası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Sinan Tesislerindeki kuyularda dün yapılan kazıda ise 9 kemik parçası ile bez parçaları bulunmuştu.