Silopi’de 5 kemik parçası daha bulundu

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının, 1990'lı yıllarda öldürülen bazı kişilerin kuyulara atıldığı iddiasıyla ilgili soruşturması kapsamında, Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Öztürk ve Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'nin nezaretinde, Silopi-Cizre kara yolunun 15. kilometresinde bulunan Sinan Tesislerindeki 2 kuyuda dün başlatılan kazı çalışması sürdürülüyor.Baro Başkanı Elçi, "kazı çalışmaları, bir kuyunun dar olması nedeniyle insan gücüyle, ikinci kuyuda ise iş makinesiyle sürüyor. Bugün yapılan kazılarda şimdiye kadar 5 kemik parçası ve 1 çorap bulundu. Kazılar yarın da sürebilir. Bu kazılarda çıkanlar da İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek" dedi.Silopi Sulh Ceza Mahkemesinin 5-11 mart tarihlerinde kazı yapılmasına verdiği iznin ardından 9 Martta Silopi ilçesi yakınlarındaki kuyularda kazı çalışması yapılmış ve burada bulunan 2 kemik ile birkaç bez parçası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Sinan Tesislerindeki kuyularda dün yapılan kazıda ise 9 kemik parçası ile bez parçaları bulunmuştu.