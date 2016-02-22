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Silopi'de gözaltına alınan 5 gazeteci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan gazetecilerin bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi ile teknik ekipmanlarına el konuldu

22 Şubat 2016 00:16

Silopi’de gözaltına alınan gazeteciler JINHA'dan Handan Tufan, DİHA'dan Ahmet Kanbal, Pel Prodüksiyon'dan Servet Yigen ve Eylem Baykuş ile evine misafir oldukları M. Ali Yılmaz Silopi Belediyesi basın çalışanı Sabahattin Koyuncu serbest bırakıldı. 

İMC TV'nin haberine göre; sokağa çıkma yasağın sürdüğü Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşamını yitirenlerin cenazelerinin bulunduğu Silopi’de haber takibi yapan gazeteciler gözaltına alındı.

Dicle Haber Ajansı (DİHA), kendi muhabirleri Ahmet Kanbal da dahil, JINHA muhabiri Handan Tufan, Pel Prodüksiyon kameramanı Eylem Baykuş ve Servet Yigen’in gözaltına alındığını aktardı.

Gazetecilerin Cudi Mahallesi’nde misafir oldukları evi basan polisler, evde bir saat yakın arama yaptı. Yapılan kimlik kontrolünün ardından 4 gazeteci ile ev sahibi M. Ali Yılmaz gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazetecilerin bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi ile teknik ekipmanlarına el konuldu. Gazeteciler ile M. Ali Yılmaz, Silopi Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan gazeteciler gece geç saatlerinde serbest bırakıldı. 

Öte yandan Silopi Belediyesi basın çalışanı Sabahattin Koyuncu da İpekyolu üzerinde seyir halindeyken önü zırhlı araçlarla çevrilerek özel harekat polisleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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