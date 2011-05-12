-SİLOPİ'DE 2. ŞEHİT DİYARBAKIR (A.A) - 12.05.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Gökmen Şimşek, şehit oldu. Silopi Emniyet müdürlüğü önündeki polis noktasına teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Gökmen Şimşek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan diğer polis memuru Muharrem Ünlü de Silopi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Şehit polis memurlarının cenazeleri Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.