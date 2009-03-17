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Silopi'de 1'i PKK itirafçısı 8 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ergenekon'la bağlantılı olduğu ileri sürülen operasyonda 1'i PKK itirafçısı 8 kişi gözaltına alındı.

17 Mart 2009 02:00

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Diyarbakır'dan gelen ekiplerin de desteklediği operasyon kapsamında 1'i PKK itirafçısı 8 kişi gözaltına alındı.

Silopi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanısıra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden gelen ekiplerinde de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. üvenlik güçlerinin çeşitli adreslere yaptıkları baskınlarda 1'i PKK itirafçısı 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sorgulamalarının sürdüğü ve ifadeler doğrultusunda yeni gözaltılar olabileceği ifade edildi.

Emniyetteki üst düzey bazı yetkililerden gözaltıların Ergenekon soruşturması ile bağlantılı olduğu öğrenilirken, bu bilgi resmi kaynaklardan doğrulanmadı.

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