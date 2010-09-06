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SİLOPİ'DE 13 TERÖRİST TESLİM OLDU ŞIRNAK (A.A)

06 Eylül 2010 20:17

-SİLOPİ'DE 13 TERÖRİST TESLİM OLDU ŞIRNAK (A.A) - 06.09.2010 - Terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan 13 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu. Örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 13 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak istediklerini bildiren teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi Jandarma Komutanlığına götürüldü. Teröristlerin sorgunun ardından Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

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