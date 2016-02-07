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Silopi ve Cizre'den sonra bu kez İdil'de öğretmenler seminere çağrıldı

Kentte görev yapan bin 200 öğretmen İstanbul'a çağrıldı

07 Şubat 2016 15:24

Şırnak'ın İdil ilçesinde günlerden bu yana süren "Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" tartışması devam ederken, ilçede görevli 1.200 öğretmene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen SMS'lerle İstanbul'da düzenlenecek seminere katılma çağrısı yapıldı.

DHA’dan Bayram Kaplan'ın haberine göre, sömestr tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala, Şırnak'ın İdil ilçesinde görevli 1200 öğretmene İstanbul'da düzenlenecek eğitim seminerine katılmaları için bakanlıktan SMS yoluyla çağrısı gönderildi. Öğretmenlerin cep telefonlarından gönderilen SMS çağrısında, "08-12 Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet içi eğitim enstitüsünde düzenlenecek 2016000374 numaralı öğretmenlik uygulamaları seminerine katılmanız önem arz etmektedir. Bilgilerinize" denildi.

İdil'de görev yapan öğretmenlere bu çağrının gönderilmesi yarından itibaren ilçedeki bazı mahallerde bulunan hendek ve barikatların temizlenmesi için sokağa çıkma yasağı ilan edileceği olarak yorumlandı. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 14 Aralık tarihinde başlayan sokağa çıkma yasağı öncesinde de benzer çağrılar gönderilmiş ve öğretmenlerin büyük kısmı bu iki ilçeden ayrılmışlardı.

 

Sevkiyat devam ediyor

 

İlçede sokağa çıkma yasağı söylentileri nedeniyle yaklaşık 15 gün önce büyük göç görülürken özellikle öğretmen ve memurlar yanlarına aldıkları eşyalar ile ilçeden ayrılmıştı. İdil'e, bu hafta çok sayıda TIR ile mühimmat, yatak, ranza, jeneratör getirilerek Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarına taşındı. İlçede hendek ve barikatların bulunduğu bölgede bulunan İdil Anadolu Lisesi, Atatürk İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu geçtiğimiz günlerde yakılarak büyük çapta hasar görmüştü.

İdil ilçesinde Yeni ve Turgut Özal Mahallesi'nde PKK'lı grupların kazdığı hendek ve barikatlar bulunurken, diğer 3 mahallesinde ise barikat ve hendek bulunmadığı, barikat ve hendeklerin bulunduğu 2 mahalle sakinlerinin bir kısmının da evlerini terk ettikleri belirtiliyor.

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