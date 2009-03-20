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Silopi kuyuları boş çıktı

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan kuyularda bugün yeniden başlanan kazı çalışmalarında bulguya rastlanmadı

20 Mart 2009 02:00

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan kuyularda bugün yeniden başlanan kazı çalışmalarında bulguya rastlanmadı

Alınan bilgiye göre, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bir süre önce kazının yapıldığı kuyuların olduğu bölgeye bu sabah erken saatlerde getirilen iş makinaları ile yeniden çalışmaya başlandı.

Tamamlanan kazı çalışmalarında, herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Ergenekon soruşturması kapsamında bu gün gerçekleştirilen kazının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen kroki doğrultusunda yapıldığı öğrenildi.

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