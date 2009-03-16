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Silopi kemikleri İstanbul’a gidiyor

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2 kuyuda yapılan kazılarda çıkan kemikler, bere, bir tutam saç, eldiven, yanmış elbise parçası ve domuz bağı İstanbul Adli

16 Mart 2009 02:00

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde, 1990’lı yıllarda kayıp kişilerin öldürüldükten sonra atıldığı öne sürülen 2 kuyuda yapılan kazılarda çıkan kemikler, bere, bir tutam saç, eldiven, yanmış elbise parçası ve domuz bağı şeklinde düğümlenmiş ip bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, Adli Tıp’ta kemikler üzerinde yapılacak DNA tespitinden sonra kayıp yakınlarından DNA örneklerinin alınacağı ve bunların karşılaştırılacağını belirterek, "Doruklu Köyü’nde daha önce tespit edilen mezarlığın yanındaki alanda kazı yapılması için de yarın (bugün) Başsavcı ile görüşeceğiz ve orada da kazı yapılmasını isteyeceğiz" diye konuştu.

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