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Silopi eski Belediye Başkanı'na annesinin cenazesine katılması için izin verilmedi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - TERÖR örgütü PKK adına suç işlemekten çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski Silopi Belediye Başkanı Muhsun Kunur, cezasını çektiği cezaevinden 'yol güvenliği' gerekçesiyle izin verilmediği için

06 Eylül 2017 16:51

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - TERÖR örgütü PKK adına suç işlemekten çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski Silopi Belediye Başkanı Muhsun Kunur, cezasını çektiği cezaevinden \'yol güvenliği\' gerekçesiyle izin verilmediği için annesinin cenaze törenine katılamadı.
Silopi ilçesinde 2004-2009 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Muhsun Kunur, \'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği\' gerekçesiyle 2012 yılında Özel Yetkili Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın Yargıtay\'da onaylanmasının ardından 9 ay önce tutuklanan Kunur, önce Şırnak daha sonra Elazığ Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'ne gönderildi. 
Muhsun Kunur\'un annesi, 87 yaşındaki Hayiç Kunur,dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Batman Devlet Hastanesi\'nde yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Bunun üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvuru yapan Kunur\'un avukatları, annesinin cenaze töreni ve taziyesine katılabilmesi için izin verilmesini istedi. Başvuruyu değerlendiren Cumhuriyet Başsavcılığı \'yol güvenliğini gerekçe göstererek\' Kunur\'un annesinin taziyesine katılmasına izin vermedi. 

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