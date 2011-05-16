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SİLOPİ EMNİYET MÜDÜRÜ ŞIRNAK'A ATANDI SİLOPİ (A.A)

16 Mayıs 2011 21:08

-SİLOPİ EMNİYET MÜDÜRÜ ŞIRNAK'A ATANDI SİLOPİ (A.A) - 16.05.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesi emniyet müdürü Selim Kan, 2 polis memurunun şehit edildiği saldırıdan sonra Şırnak'a atandı. Edinilen bilgiye göre, Silopi'de terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 2 polis memurunun şehit olmasıyla ilgili idari soruşturma sürdürülüyor. İlçe Emniyet Müdürü Selim Kan, Şırnak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Müdürlüğü görevine atandı. İdil Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün ise Silopi Emniyet Müdürü olarak atandığı bildirildi. Kan ve Esertürk'ün bugün yeni görev yerlerinde hizmete başladığı bildirildi. Silopi Emniyet Müdürlüğünün önündeki polis noktasına 11 Mayıs'ta teröristlerce ateş açılmış, polis memurları Gökmen Şimşek ve Muharrem Ünlü şehit olmuştu.

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