Silopi Emniyet Müdürü görevden alındı!

T24 - Şırnak’ta 2 askerin şehit olmasının ardından ortaya atılan iddialar nedeniyle Silopi Emniyet Müdürü görevinden alındı.



Silopi Emniyet müdürlüğü önündeki polis noktasına PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, Gökmen Şimşek ve Muharrem Ünlü şehit olmuştu.



Şırnak'ın Silopi İlçesi Emniyet Müdürü Selim Kan, Şırnak Valiliği tarafından görevden alındı.Silopi ilçesinde polis evine 11 Mayıs'ta düzenlenen ve 2 polis memurunun şehit olduğu saldırı olayından sonra Şırnak Valiliği idari soruşturma için İçişleri Bakanlığından müfettiş istemişti. Saldırıda şehit olan polis memuru Gökmen Şimşek'in yakınları ise, aldıkları bir telefon ihbarı üzerine olayda ihmali olduğu iddiasıyla Silopi ilçe Emniyet müdürü Selim Kan hakkında Edirne Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuşlardı.



Şırnak Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatı ile Silopi ilçesinde 11 Mayıs'ta polisevinin güvenlik noktasına düzenlenen ve polis memurları Gökmen Şimşek ve Muharrem Ünlü'nün şehit olduğu olay ile ilgili ihmali olduğu iddia edilen İlçe Emniyet Müdürü Selim Kan görevden alındı. Kan, Şırnak Emniyet Müdürlüğü bünyesine alınırken, Silopi'ye İdil İlçesi Emniyet Müdürü Murat Esentürk atandı. Şırnak Valiliği, Silopi saldırısından sonra da İçişleri Bakanlığı'ndan olayın soruşturulması için müfettiş istemişti.



Silopi ilçesine 11 Mayıs'ta düzenlenen ve 2 polis memurunun şehit edildiği olaydan sonra şehit polis memuru Gökmen Şimşek'in yakanlarını arayan bir kişi, olayda ilçe emniyet müdürünün ihmali olduğunu belirtmesi üzerine Şimşek ailesi, İlçe Emniyet Müdürü hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.



