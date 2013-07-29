Silopi Emniyet Müdürlüğü saldırısının failleri yakalandı

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün nöbetçi kulübesine parça tesirli el yapımı patlayıcı ve molotoflarla saldırı düzenleyip Terörle Mücadele Şube Müdürü Aşir Yıldız’ın yaralanması neden olan S.E ile beraberindeki 6 kişiyle yakalandı.

Ebubekir Karatoprak'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Silopi’de geçen Perşembe gecesi bir grup gösterici Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki nöbetçi kulübesine parça tesirli el yapımı bomba ile molotoflu saldırıda bulundu. Polis saldırganlara müdahale ederken el yapımı patlayıcının önünde patlaması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Aşir Yıldız, yaralandı.

Saldırının ardından güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturmada saldırganın KCK üyesi S.E., olduğunu belirledi. Polis bu sabah S.E’nin bulunduğu adrese baskın yaptı. Operasyonda S.E., beraberinde 6 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin son dönemlerde Silopi’de yol kesme, kimlik kontrolü, taş, molotof ve bombalı eylemlere karıştıklarının tespit edildiği belirtildi.