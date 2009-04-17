'Şıllık'a 50 bin TL istedi

AKP’li Dengir Mir Mehmet Fırat’ın, Melih Gökçek hakkında sarf ettiği, "Valla daha şıllıktır, PKK’dan girer genelevden çıkar" sözleri, dava konusu oldu. Gökçek, Fırat ve bu sözleri haber yapan Hürriyet hakkında tazminat davası açıp, 50 bin TL istedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisine ’şıllık’ diyen AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat ve bu sözleri yayınlayan Hürriyet Gazetesi hakkında 50 bin TL’lik tazminat davası açtı. Gökçek’in dava dilekçesinde, ’şıllık’ın anlamı da, ’hafif meşrep kadın, aşırı boyanmış, yosma’ olarak yer aldı.



Avukatı Mehmet Ali Alan aracılığıyla, Fırat hakkında tazminat davası açan Gökçek, dilekçesinde ilginç suçlamalarda bulundu. İşte dava dilekçesindeki çarpıcı bölümler:



Melih PKK’dan girer genelevden çıkar



"Kemal Kılıçdaroğlu ile Melih Gökçek’in yapacağı toplantı öncesi gazetecinin sorusu üzerine Dengir Mir Mehmet Fırat, ’Valla Melih daha şıllıktır, Melih PKK’dan girer genelevden çıkar" şeklinde ağzına yakışmayacak son derece yaralayıcı, aşağılayıcı sözcükler kullanmıştır. Milletvekilleri, örnek olmalıdır.



Normal zeká sahibi vatandaş söylemez



Bu sözcükleri değil milletvekili normal zeka seviyesindeki vatandaşlar dahi kullanmaktan özenle kaçınır. Dengir Mir Mehmet Fırat, etik olmayan davranış sergilemiş ve hakaret etmiştir. Melih Gökçek’in şeref ve vakarına saldırmıştır. Konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık ilkesi, kasıtlı biçimde gözardı edilmiştir. Gözardı eden hem hukukçudur, hem milletvekilidir, üstüne üstlük aynı partide siyaset yapmaktadır.



TDK’ya göre şıllık: Bayağı süslenmiş



Şıllık sözcüğü, ’hafif meşrep kadın, aşırı boyanmış, yosma’ anlamındadır. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’nde, ’şıllık, aşırı ve bayağı biçimde süslenmiş boyanmış kadın’a verilen ad olarak tanımlanır. Görüldüğü üzere, Dengir, müvekkilime sövmüştür, suç işlemiştir. Öte yandan, ’Melih PKK’dan girer genelevden çıkar’ derken, müvekkilimi aşağılamıştır. Genelevinin hangi amaca hizmet ettiği ve orada kimlerin çılıştığı malumdur. PKK terör örgütüdür. 35 bin insanımızı katleden bir tedhiş örgütüdür."



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın açıklamalarını, yayımlayan televizyon kanalından alıntıyla haber yapan Hürriyet Gazetesi’nden de ayrıca davacı oldu. Dilekçede, Hürriyet’ten tazminat istemi şu sözlerle izah edildi: "Basın yoluyla kişilik haklarına ağır bir biçimde saldırılan müvekkilin, duyduğu acı ve elemin bir nebzecik dindirilmesi amacıyla 50 bin TL. manevi tazminatın yayın tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi dileğidir."

