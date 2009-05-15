'Şıllık' TDK'ya sorulacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'a atfedilen ifade ve bunu haberleştiren Hürriyet gazetesi aleyhine açtığı manevi tazminat davasında, mahkeme dava nedeni olan "şıllık" kelimesinin anlamının Türk Dil Kurumu'ndan (TDK) sorulmasına karar verdi.



Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya, Gökçek'in avukatı Mehmet Ali Alan, Dengir Mir Mehmet Fırat'ın avukatı Hayri Haköver ve Hürriyet gazetesinin avukatı Şükrü Evrim İnal katıldı.



Fırat'ın Hürriyet gazetesinin avukatları, duruşmada dava dilekçesine karşı beyanlarının yer aldığı dilekçeleri mahkemeye sundular. Fırat'ın avukatı Haköever'in, "müvekkilinin bu dava konusu ifadeyi kullanmadığını, kullanmış olsa bile bunun hakaret amaçlı olmadığını" savunduğu öğrenildi.



Gökçek'in avukatlarına, dilekçelere karşı beyanda bulunması için süre veren yargıç Selahattin Şimşek, Türk Dil Kurumuna müzekkere yazılarak, "şıllık" kelimesinin lügat ve argo anlamının sorulmasına hükmetti.



Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.



Gökçek; TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı tartışma öncesinde, Fırat'ın bir gazeteciyle yaptığı konuşma sırasında kullandığı öne sürülen ifade ve bunu haberleştiren Hürriyet gazetesine toplam 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. (AA)

