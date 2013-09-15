Şili'de diktatörlük dönemini anlatan 'Şili’yi Sallayan Suçlar' kitabı yayınlandı

Erol Anar

Şili’de diktatörlük dönemini konu alan “Şili’yi Sallayan Suçlar =Los crímenes que estremecieron a Chile” adlı kitap, üç gün önce Perşembe günü başkent Santiago’da yapılan bir toplantı ile yayın piyasasına sunuldu.

25 bölümden oluşan ve 600 sayfa olan kitap, “Diario La Nación” gazetesinin eski ekibi, gazeteciler Jorge Escalante, Nancy Guzman, Javier Rebolledo ve Pedro Veja tarafından yazıldı. Belgesel nitelikte olan kitap, devlet terörü dönemi olarak adlandırılan diktatör Augusto Pinochet (1973-1990) döneminde yaşanan insan hakları ihlalleri, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ile önemli katliamları konu alıyor.

Kitapta katliam ve işkence yapanların isimleri de yer aldı



Kitap, Başkan Salvador Allende’ye karşı gerçekleştirilen askeri darbenin 40. yıldönümü sırasında piyasaya sunuldu. Kitabın tanıtımı, Ulusal Kongre binasında gerçekleşti.

Kitap, özellikle Şili Gizli Servisi ve diğer askeri güçler tarafından gerçekleştirilen cinayetleri, işkenceleri, insan haklari ihlallerini yapan görevlilerin isimlerini de kapsıyor. Űnlü “Ölüm Karavanı” da incelenmiş.

Kitapta, Victor Jara’nın yaşadıkları da var



Kitapta ünlü besteci ve ses sanatçısı Victor Jara, José Tohá; Miguel Woodward’in yaşadıkları da detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca, tutuklama ve işkence ile ilgili gerçek öyküleri de içeren kitapta, diktatörlük döneminde yapılan çeşitli operasyonlar da mercek altına alınıyor.



İnsan hakları kuruluşlarına göre, Pinochet diktatörlüğü döneminin binlerce kurbanı işkenceden geçirildi, tutuklandı, bir kısmı ise gözaltında kaybeldildi ve öldürüldü.