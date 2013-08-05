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Silivri’ye gitmek isteyen gruplara izin verilmiyor

Bugün karar duruşması yapılacak Ergenekon davasında Silivri’ye gitmek isteyen gruplar jandarma engeline takıldı

05 Ağustos 2013 10:45

 

Ergenekon davasında kararın açıklanması beklenen duruşma öncesi sanıklara destek için Silivri'ye gelen eylemcilerin cezaevini gidişine izin verilmiyor.

TEM'den gelirken kullanılan cezaevi sapağından itibaren cezaevine giden güzergah üzerinde güvenlik önlemi alan jandarma, kontrollü olarak araç geçişlerine izin veriyor. Tutuksuz sanıklar, basın mensupları ve görevlilerin haricinde hiç kimsenin geçişine ise izin verilmiyor.

Silivri Cezaevi giriş yolunda toplanan bir grup polis araçlarının ceza evine girişi sırasında alkış ve slogan atarak protesto etti

Ergenekon Davası karar günü nedeniyle geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Silivri Cezaevi'ne güvenlik önlemleri nedeniyle çevre illerden çok sayıda toma, panzer ve polis araçları geldi. Cezaevi giriş yolunda gelen sivil araçlar ise tek tek kontrol edilerek içeri alındı. Cezaevi önünde toplanan bir grup ‘Kahrolsun faşizim' ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ‘her yer Taksim,her yer direniş' şeklinde slogan atıp  hep birlikte onuncu yıl marşını okudular. Polis araçlarının cezaevine giriş yaptığı sırada ise grup alkışlarla protesto etti. Cezaevi çevresinde de Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

 

 

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