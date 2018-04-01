T24 LogoT24 Logo
Spor

Silivrispor - Ottocool Karagümrük: 0-0

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA) STAT: Silivri  HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Tolga Dede, Suat Güz SİLİVRİSPOR: Batuhan (xx), Süleyman (xx), Ali (xx), Yusuf (xx), Eşref (xx), Tolgan (xx), Eşref (xx), Tolgahan (xx), Tufan (xx) (Dk

01 Nisan 2018 20:51

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

STAT: Silivri 
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Tolga Dede, Suat Güz
SİLİVRİSPOR: Batuhan (xx), Süleyman (xx), Ali (xx), Yusuf (xx), Eşref (xx), Tolgan (xx), Eşref (xx), Tolgahan (xx), Tufan (xx) (Dk. 88 Yunus), Berkant (x), Hüseyin (xx), İsmail (xx), Muhammed (xx)
OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Tarık (xx), Hüseyin (xx), Kenan (xx), Ufuk (xx) (Dk. 89 Serkan), Denis (xx), Burak (xx), Serkan (xx), Fatih (xx), Hasan (xx)(Dk. 72 Engin x), Gökcan (xx), Özer (xx) (Dk. 75 Can x)
SARI KARTLAR: Süleyman (Silivrispor), Kenan (Ottocool Karagümrük)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 29\'uncu hafta mücadelesinde Silivrispor, Ottocool Karagümrük\'le o-o berabere kaldı. Silivrispor 16 puanla ligin son sırasında yer alırken, Ottocool Karagümrük 31 puanla 14\'üncü sırada kendisine yer buldu. 
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALİOĞLUİSTANBULDHA STAT Silivri  HAKEMLER Bilal Köseoğlu Tolga Dede Suat Güz SİLİVRİSPOR BatuhanSüleymanAliYusufEşrefTolganTolgahanTufanDkYunus BerkantHüseyinMuhammedKARAGÜMRÜK TarıkKenanUfukSerkan Denis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24