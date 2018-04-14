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Spor

Silivrispor - Fethiyespor: 0 - 2

Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL / DHA TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci hafta mücadelesinde Fethiyespor, deplasmanda Silivrispor'u 2 - 0 mağlup etti

14 Nisan 2018 20:06

Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL / DHA

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 31\'inci hafta mücadelesinde Fethiyespor, deplasmanda Silivrispor\'u 2 - 0 mağlup etti.

STAT: Silivri
HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Çetin Öncel (xx)
SİLİVRİSPOR: Ethem Bayburt (x), Süleyman Özdamar (x), Ali Aytemur (x), Serkan Gürses (x), Oğulcan Enes Demiroğlu (x), Orhan Gülle  (x)(Dk 70 Muhammed Öztürk (x)), Yunus Yaşar (x)(Dk 76 Berkant Şahin Kök (x)), Tolgahan Erbay (xx), Yusuf Onur Arıkan (x), Tufan Zahid Arslan (x), İsmail Düzgün (x)
FETHİYESPOR: Fatih Kaldan (xxx), Üstün Bilgi (xx)(Dk 58 Metin Sevinç (xx)), Erdi Bakırcı (xxx), Umut Sözen (xx)(Dk 64 Ensar Baykan (xx)), Anıl Taşdemir (xxx), Ahmet Dereli (xxx), Yiğit Yöney (xxx), Kazım Dülger (xxx), Emrullah Yıldırım (xxx)(Dk 79 Hakan Olkan (x)), Fahri Akyol (xx), Ramazan Işık (xx)
SARI KARTLAR: Yusuf Onur Arıkan (Silivrispor)
GOLLER: Dk 51 Kazım Dülger, Dk 66 Anıl Taşdemir (Fethiyespor)

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