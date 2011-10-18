Silivri'nin kuşçusu





T24- Bugünlerde Silivri Cezaevi’nde Alkatraz Kuşçusu adlı filmin bir benzeri yaşanıyor. Cezaevinde kanarya besleyen eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın koğuşuna, Süleyman Önala’nın muhabbetkuşu Reşo davetsiz misafir olarak geldi. Önala kuşunu geri isteyince Avcı, “Ayırmayalım” dedi. Önala da, Reşo’yu vermesi için koğuşundaki diğer 2 kuşunu Avcı’ya göndermeyi ve onların çiftleşmesinden sonra dünyaya gelecek yavruları paylaşmayı teklif etti.







Silivri Cezaevi’nde Ergenekon örgütüne örgütsel döküman hazırlayarak yardım ettiği, Devrimci Karargâh Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile Batman Çetesi lideri olduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan Süleyman Önala, koğuşta besledikleri kuşlarını çiftleştirmek için cezaevi yönetiminden izin bekliyor.

Silivri Cezaevi’nde kuş beslemek serbest. Fakat önce bir dilekçe ile cezaevi yönetimine başvurmak gerekiyor. Yönetim, talep üzerine tutuklunun istediği kuşu alıp, koğuşunda beslemesi için veriyor. 6 ay önce cezaevi yönetimine kuş beslemek istediğini ileten Hanefi Avcı’nın koğuşuna bir kanarya getirildi. Böylece Avcı, koğuşunu 2 polis memuru ve 1 kanarya ile paylaşmaya başladı. Silivri Cezaevi’ne gidip gelen avukatların ve tutuklu yakınlarının anlattığına göre, cezaevinin en güzel öten kuşu da Avcı’nın kanaryasıydı.





Avcı’nın koğuşuna kaçtı





Fakat hikâye burada bitmedi. 3 ay önce Avcı’ya davetsiz bir misafir geldi. Koğuşunun avluya bakan demir parmaklı penceresinden içeri bir muhabbetkuşu girdi. Cezaevindeki diğer koğuşlardan birinden kaçtığı anlaşılan muhabbetkuşu daha önce kendisine öğretilen “Babacık” kelimesini tekrarlıyordu. Bu sırada bir başka koğuşta ise hüzün hâkimdi. Batman Çetesi lideri olduğu gerekçesi ile tutuklanan Önala’nın koğuşundaki 3 muhabbetkuşundan, Reşo adını taşıyan kaçmıştı. Önala kuşunun kaçtığını cezaevinde gördüğü her avukata söyledi. Reşo’nun nerede bulunduğu, 1 ay önce ortaya çıktı. Reşo, Avcı’nın yeni koğuş arkadaşı olmuştu.





Ayırmayalım, kaybederiz





Araya avukatlar girdi ancak Avcı’nın gönlü Reşo’yu geri göndermekten yana değildi. Kanarya ile muhabbetkuşunun birbirlerine çok alıştıklarını belirten Avcı, “Birbirlerinden ayrılırlarsa 2’sini de kaybedebiliriz” dedi. Bunun üzerine Önala, koğuşundaki 2 dişi muhabbetkuşunu Avcı’ya göndermeyi ve onların çiftleşmesinden sonra dünyaya gelecek yavruları paylaşmayı teklif etti. Şimdilerde cezaevi prosüdürlerine uygun şekilde kuşların Avcı’nın koğuşuna transferi bekleniyor.





4 dalda Oscar’a adaydı





Yönetmenliğini John Frankenheimer’in üstlendiği ABD yapımı Alkatraz Kuşçusu, 1962 yılında çekildi. Sinemanın kült yapımları arasında yer alan film, yaşamını kuşlarla geçirdiği için Alcatraz Kuşçusu olarak bilinen federal mahkûm Robert Franklin Stroud’un yaşam öyküsünün kurgusal versiyonudur. 4 dalda Oscar’a aday gösterilen filmin konusu ise şöyle: Robert Stroud (Burt Lancaster) işlediği bir suçtan dolayı, ömür boyu hapse mahkûm edilir. Kaldığı cezaevinden Alkatraz’a transfer edilen Stroud, burada da araştırmalarını sürdürecek ve her türlü şiddete, baskıya rağmen duruşunu korumayı bilecektir. Bir gün kaldığı hücreye yaralı bir kuş (Rudy) gelir ve onu tedavi eder. Zamanla kuşlar hakkında bilgilenen Stroud, artık bu konuda bir uzman olmuştur.