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Silivri'nin kitap yazma rekoru Perinçek'in

Silivri Cezaevi kitap üretim merkezi haline dönüştü. Ergenekon davasında yargılanan sanıklar bugüne kadar 8 kitap yazdı.

09 Kasım 2009 02:00

Silivri Cezaevi kitap üretim merkezi haline dönüştü. Ergenekon davasında yargılanan sanıklar bugüne kadar 8 kitap yazdı. Rekor, cezaevinde kaleme aldığı 4 kitap ile İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek’in elinde bulunuyor.

Gazeteci Tuncay Özkan’ın 2, Ergün Poyraz ile Ferit İlsever’in de cezaevinde yazdıkları ve piyasada satışa sunulan 1’er kitapları bulunuyor. Yazarlar, kitapları şöyle:

İşte o kitaplar

Doğu Perinçek (23 Mart 2008’de tutuklandı):
“Atatürk’ün CHP Programları ve Tüzükleri”, “Türk Ordusu’nun Stratejik Sorunları”, “Gladio ve Ergenekon”,
“Ergenekon Savunmaları”.

Tuncay Özkan (27 Eylül 2008’de tutuklandı):
“Danıştay Cinayeti Cumhuriyet’e Saldırı”, “Bir Casusun İftiraları-Tuncay Güney Hakkında Her Şey”.

Ferit İlsever (sağlık sebepleriyle tahliye oldu):
“Kontrgerilla 1 Teorisi”

Ergün Poyraz:
“Amerika’daki İmam”.

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