Silivri'den tahliye edilen Cumhuriyet'çiler: Kalan 4 arkadaşımızı da alacağız

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın ilk duruşması sona erdi. Tahliye edilen 7 Cumhuriyetçi Silivri'den tahliye edildikten sonra açıklamalarda bulundular.

Tahliye kararı verilen Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku Hakan Kara, Önder Çelik Mustafa Kemal Güngör ve Turhan Günay tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden salıverildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre mahkemenin tahliye kararı verdiği 7 Cumhuriyetçi 9 ay sonra özgürlüklerine kavuştu. Dün gece geç saatlerde Silivri Cezaevi’nden çıkan Cumhuriyetçiler, aileleri, dostları ve çalışma arkadaşları tarafından karşılandı. Musa Kart, "Çok sevinçli olduğumu söyleyemiyorum. Umarım en kısa zamanda 4 arkadaşımızı da Silivri'den alacağız. En güzel fotoğrafı her birlikte oluşturacağız" diye konuştu. Hakan Kara, buruk bir mutluluk yaşadıklarını vurgularken, Turhan Günay da “Maalesef 4 arkadaşımızı içeride bıraktık, biliyoruz ki onlar da çıkacaklar” dedi.

9 ay sonra özgürlüğüne kavuşan çizer Musa Kart, " Haksız, hukuksuz ve mesnetsiz suçlamalardan 9 ay tutuklu kaldık. Sevdiklerimizden, yakınlarımızdan, eşimizden ayrı kaldık. Avukat arkadaşlarımız buna keyfi tutuklama diyor. Ama inanın bu süreç içerisinde yüreğimizi kinle ve öfke ile doldurmadık. Bu duygularla yaşayamazdık. Cumhuriyet'i FETÖ terör örgütü ile irtibatlandırmak isteyen iddianame düşmüştür. Savunmam da ifade ettim; bu iddianame düşmüştür. Ama mizahı zerafet ölçülerinde çerçevesinde yapanlar bilirler ki düşene dokunulmaz. Eğer önyargısız bir denetim, bir çalışma, bir iddianame hazırlanmış olsaydı görülecekti ki başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerini en sert şekilde eleştiren bir gazeteyi terör örgütleri ile irtibatlandırmak hayalin alacağı bir şey değildir. Tahliye anında çok sevinçli olacağımı düşünüyordum açıkçası. Ama bugün çok sevinçli olduğumu söyleyemiyorum. Ne yazık ki 4 arkadaşımız hala Silivri Cezaevi'nde yatmaktalar. Gazetecilerin cezaevinde gösteren bir fotoğraf bu ülkeye yakışmıyorum. Diliyorum ve umuyorum ki 4 arkadaşımızı da Silivri'den alacağız. En güzel fotoğrafı her birlikte oluşturacağız.İlk günden itibaren hem yurt içinde hem yurt dışında muazzam bri dayanışma vardı. İlk günden itibaren rahattık çünkü Haklı olduğumuzu inanıyorduk, insanların haklı olduğumuzu bildiklerini görüyorduk. Hepinize teşekkür ediyoruz " dedi.

Mustafa Kemal Güngör: Bu haksızlıklar son bulacak



Tahliye edilen Mustafa Kemal Güngör, "Murat Sabuncu ve Akın Atalay ile aynı hücredeydim, çıkarken hepinize selam söylediler. Kadri Gürsel ve Ahmet Şık'ın da selamı var. Eminim en kısa zamanda onlar da bizimle birlikte olacak. Bu haksızlıklar, bu hukuksuzluklar son bulacak.Hepinize çok teşekkürler, sağolun varolun" dedi.

Hakan Kara: Tüm iddiaların da gerçek dışı olduğu kanıtlanmış oldu

Tahliye edilen Hakan Kara, Silivri Cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, "Herhangi bir gazeteciye sorsanız 'FETÖ ile en fazla mücadele eden gazete hangisi? diye, 'Cumhuriyet' der. Cumhuriyet 40 yıldır FETÖ ile mücadele ediyor. Bunun 34 yılına ben tanığım. Cumhuriyet ile FETÖ'yü bir araya getiremezsiniz. İddianamedeki tüm iddiaların da gerçek dışı olduğu kanıtlanmış oldu. Tüm kamuoyu da bunu gördü. Çıktığımız için mutluyuz ama bir burukluk da taşıyoruz. Çünkü 4 arkadaşımız içeride. En kısa zamanda onları da alacağız ordadan" dedi.

Turhan Günay: 4 arkadaşımız da çıkacak



Turhan Günay, "Maalesef 4 arkadaşımızı içeride bıraktık. Biliyoruz ki çıkacaklar.Bunlardan biri de Kadri. Musa Kart, Kadri Gürsel ile aynı hücredeydik. Umuyoruz ki çıkacaklar" dedi.