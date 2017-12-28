Silivri'den mesaj var: 2018 demokrasi ve barış yılı olsun

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yönetici ve çalışanlarını ziyaret eden CHP’li Utku Çakırözer, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun yeni yıl mesajını da aktardı.

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekillerinden Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve çalışanlardan Emre İper’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, cezaevinde gireceği 2018 yılına ilişkin umutlarını Çakırözer aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı:

‘Ummadık bir anda barış...’

“Memleketimiz için ummadığımız anda bir barış, birlikte yaşama umudunu yeniden yaşatabileceğimiz bir dinamizm istiyorum, bekliyorum. Buna olan inancımı kararlılıkla koruyorum. Farklılık, çoğulculuk ve eleştiri hakkı ülkemizin geleceği açısından demokrasimizin en büyük besin kaynağıdır. Bunların sadece korunması değil, toplumun tüm kesimlerince desteklenmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. 2018’de sadece cezaevindeki düşünce suçlularına özgürlük değil, tüm ülkem ve tüm yurttaşlarımız için barış, demokrasi ve kardeşlik bekliyorum.”

‘Yüz binler soruyor’

Çakırözer ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhuriyet davasında Ahmet Şık’ın konuşturulmadan duruşma salonundan çıkarılmasını eleştirerek, “Adil yargılanmanın en önemli unsurlarından biri savunmanın özgürce yapılmasıdır. Savunma hakkı gasp edilirse adil yargılanma olmaz. En temel insan hakkı elinden alınmış olur” dedi. Görüşmesinde, mahkemede engellenen savunmanın 24 saat içinde yüz binler tarafından okunduğunu Şık’a da söylediğini ifade eden Çakırözer, “Bu savunmayı okuyan yüz binler ‘Ne var bunda?’ diye soruyor. Çağdaş, özgür, hak, hukuk temelli bir demokrasi ancak ve ancak özgürlükler ile sağlanabilir. Ahmet Şık’ın duruşma salonundan çıkarılmasın ülkede en büyük ihtiyaç olan düşünce ve ifade özgürlüğüne bir kez daha darbe vurdu” diye konuştu. Çakırözer, cezaevinde Cumhuriyet çalışanlarının yanı sıra tutuklu diğer gazeteciler Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile sivil toplum aktivisti Osman Kavala’yı da ziyaret etti.

‘Böyle devam edemez!’

Ziyaret ettiği gazeteci ve aktivistlerin tutukluluk hallerinin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Çakırözer, “Dünyada cezaevinde en fazla gazeteci bulunduran ülke olma ayıbımız artık son bulmalı. Silivri’de görüştüğüm gazeteci ve yazarlar görüşleri, yazıları ve yorumları nedeniyle özgürlüklerinden, ailelerinden aylardır koparılmış durumdalar. Bu durum böyle devam etmemelidir. Gazeteciler bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır” dedi.

Tek tip kıyafet demokrasiye dar gelir

Çakırözer, son KHK ile hükümlü ve tutuklulara dayatılan ‘tek tip kıyafet’ uygulamasına yönelik kaygılarını da paylaşarak, bunun masumiyet karinesine açıkça aykırı olduğunu vurguladı. Tek tip kıyafet kararının, savunma hakkının kutsallığına ve adil yargılama ilkelerine gölge düşüreceğini de belirterek, “Örneğin aylardır haksız, hukuksuz yere cezaevlerinde tutulan gazetecilerin bu kıyafete gösterecekleri haklı tepki nedeniyle savunma haklarından mahrum kalacaklarından, gereksiz yere daha fazla tutuklu kalmalarından endişe ediyoruz. Tek tip kıyafet uygulaması doğuracağı sonuçlar itibarıyla önümüzdeki dönemde toplumsal barışı daha da olumsuz etkileyebilecek en önemli sorun kaynaklarından biri olmaya adaydır. Bu yanlıştan bir an önce vakit varken dönülmesi gerekmektedir” dedi.