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Silivri'den mektup var: Başbakan'ın ısrarlarına dayanamayacağız; bu aralar çıkmayı düşünüyoruz

"Destek olan, mektup yazan, haber yollayan tüm dostlara selam olsun”

05 Aralık 2015 10:16

MİT TIR’ları ile haber yaptıkları için tutuklanan Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklu oldukları Silivri Cezaevi’nden mektup gönderdiler. Mektupta “Bu aralar çıkmayı düşünüyoruz, destek olan herkese selam olsun” denildi.

Silivri Cezaevi’ni ziyaret eden sanatçı Hilmi Yarayıcı aracılığıyla Dündar tarafından gönderilen mektupta “Sevgili dostlar; Başbakan son 1 haftada tam 5 kez tutuksuz yargılanmamız gerektiğini söyledi. Bu ısrarlara daha fazla dayanamayacağız. Bu aralar çıkmayı düşünüyoruz. Destek olan, mektup yazan, haber yollayan tüm dostlara selam olsun” denildi.

Gazetenin Ankara temsilcisi Gül gönderdiği mektupta “Bu iyi ülkenin çileli ve iyi tüm insanlarına; Hapiste ya da değil hepimiz adaleti, iyiliği ve haklılığı arıyoruz. Bu ülke adaleti, iyiliği ve hakkının verilmesine layık, bunu hak etmiş bir ülke. Şimdi biz bu arayışta tutuklanıp tecrit edildiğimiz için bir miktar devre dışı kalmış durumdayız. Ama kalbimiz ve düşüncemiz hep bu arayışla dolu. Umutsuzluğun zamanı değil. Mutlu olmak için elde o kadar yeterli malzeme olmadığını biliyorum. Ama umutsuz asla, tersine umutlu olmanın tam zamanı. Herkese dostça selamlar” dedi.

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