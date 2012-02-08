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Silivri’den ilk görüntüler

İşçi Partisi Muğla İl Sekreteri Cemil Gözel Ergenekon davası görüntülerini, Muğla’da basına dağıttı.

08 Şubat 2012 02:00

T24 - İşçi Partisi (İP) Muğla İl Sekreteri Cemil Gözel ve İl Saymanı Ali Doğan, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen Ergenekon davası görüntülerini, Muğla’da basına dağıttı.



Mahkeme kararıyla alındığı söylenen görüntülerde Doğu Perinçek’in yaptığı savunma ve mahkemenin genel görüntüleri yer alıyor. İP Muğla İl Sekreteri Cemil Gözel, Ergenekon davasının DVD formatında hazırlanan ve 99 dakika süren görüntülerini mahkemeden izinle aldıklarını söyleyerek basına dağıttı.


Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Muğla Şubesi’nde yarın halka açık izletilecek görüntülerin mahkeme sürecinde ortaya çıkan ilk görüntüler olduğu belirtildi.


Mahkemece kaydedilen görüntülerde salon, sanık ve hâkimler görülüyor. İP Muğla İl Sekreteri Cemil Gözel, konuya ilişkin şöyle dedi:


“Bu kayıtlar Ergenekon mahkemesinde dışarıya ilk çıkan görüntüler. Doğu Perinçek’in avukatları tarafından istendi ve mahkeme izniyle alındı. Doğu Perinçek mahkeme heyetine sorular soruyor ve savunmasını yapıyor. Kangrene dönen Ergenekon davasının ne kadar köksüz ve temelsiz olduğu ortaya çıktı. Türkiye’nin bağımsızlığı için çalışanları içeriye atıyorlar. İddiaların tutarlılığı yok. Bu görüntüler de bunun bir ispatı.”


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