'Silivri'deki tutukluların feryatlarına kulak verilmeli'

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yakalama ve tutuklama kararı geri çekilen 102 askerle ilgili mahkemelerin farklı kararlar vermesini üzüntü verici olarak değerlendirdi. Silivri'de tutuklu bulunan Ergenekon sanıklarının feryatlarına kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Arınç, görüntülerdeki kişinin CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin olduğu iddia edilen video ile ilgili, "Aşk gemisi gibi ne bu böyle? Peş peşe kasetler çıkıyor, bir Genel Başkan'ı yerinde duramaz hale getiren kasetten sonra yeni bir kaset daha çıkıyor" dedi.



Ntv Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Arınç'ın gündeme ilişkin açıklamaları şöyle:



Arınç'ın sözlerinden satır başları şöyle:



"Kriz söyleminin maksatlı bir yıpratma hareketi olduğunu düşünüyorum. Hükümet sürekli bazı kurumlarla sürtüşme halindeymiş gibi gösterilmek isteniyor. Hükümet geçmişteki hükümetlerin kullanmadığı yetkileri kullanıyor, fark budur.



Bundan önce Başbakan göstermelik olarak YAŞ'a katılır, öğleye doğru bir Anıtkabir ziyareti yapılır ve ardından da 'Bana müsaade' diyerek kuruldan ayrılırdı. Birkaç yıldır Başbakan 'Madem bu kurulun başkanıyım, toplantılara aktif olarak katılmalıyım' fikriyle YAŞ'ta görev aldı. Ki kanunlarda Genelkurmay Başkanı ve komutanların nasıl atanacağı bellidir.



Başbakan veya Cumhurbaşkanı'nın görüşleri neden birilerini rahatsız ediyor. Daha önce de benzer durumlar yaşandı, yaşananların AK Parti'ye mal edilmesi yanlış. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın veya 1. Ordu Komutanı'nın herhangi bir açıklama yaptığına şahit oldunuz mu? Olmaması da doğaldır zaten. Başbakan ya da Cumhurbaşkanı'nın atamalardaki itirazları doğal karşılanmalı.



Anayasa paketinde yeni getirilen değişiklikle YAŞ'ta TSK'dan atılan subaylar artık yargıda haklarını arayabilecek, bu büyük bir devrimdir. Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanı olmadan önce Anayasa Mahkemesi Başkanılığı sırasında yaptığı tüm konuşmalarda YAŞ'ta ve HSYK'da alınan kararlara yargı yolunun açılmasını savunmuştur.



Balyoz soruşturmasında iddianame tanzim edildikten sonra bir mahkeme yakalama kararı vermiş. Sonuçta yorumlar farklı olsa da bir hukuki tedbirdir. Bir subay para çekmek için orduevinden çıkınca yakalanıyor, hatta bir tane subay İçişleri Bakanı'yla birlikte cenazeye katılıyor. Yakalama emri çıkarılması konusunda ne Adalet Bakanı'nın ne de hükümetin bir dahli vardır, biz talimat vermiyoruz.





'Tuncay Özkan'ın feryadına kulak verilmeli'



Bir hakim zorla izne çıkarılıyor, yerine geçici olarak atanan hakim ise serbest bırakma kararı veriyor. Hangi yargıç hukuka uygun karar veriyor? Bir takım telefon dinleme kayıtlarında veya bazı belgelerde iddia edildiği gibi şeyler gerçekse bu karanlık bir tablodur. 102 kişiyle ilgili mahkemelerin farklı kararları üzüntü verici.



Tuncay Özkan ve diğer tutukluluların, 'Komutanlara darbe yapmaları emrini biz mi verdik, asıl sorumlular neden dışarıda ve biz neden hala içerideyiz' şeklindeki feryatlarına kulak vermeliyiz. Olayın asli failleri vardır, bir de yardım etmek, suçu övmek gibi unsurlar vardır. En sondaki insanların ilk baştakilere bakarak ben haksızlığa uğuruyorum demesini ben önemsiyorum.



Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda söylediklerine dikkat etmek lazım. Ne kalpazanlığımız, ne sahtekarlığımız, ne vatan satmışlığımız kaldı... Her şeyi söyledi, bunu yapmaması lazım ancak yapıyor. CHP liderinin başlattığı polemiklere Başbakan Erdoğan tepki verirse burada kim haklı? Söylediği şeyler eskiden cinayet çıkaran şeyler... Leman ve Penguen dergilerine saygı duyuyorum, Başbakan'ın bu dergilere açtığı davalardan vazgeçmesini söyledim, bu dergileri ziyaret etmek istediğimi açıkladım. Kılıçdaroğlu, boyuyla ilgili sözlerimi nereye havale ederse etsin. 10-15 evin olduğu bir sitede ortada bir havuzun olması neden önemli?



Aşk gemisi gibi ne bu böyle? Peş peşe kasetler çıkıyor, bir Genel Başkan'ı yerinde duramaz hale getiren kasetten sonra yeni bir kaset daha çıkıyor. Deniyor ki, özel hayatı karıştırmayalım, tamam karıştırmayalım da her gün niye kaset çıkıyor?



Referandum mührünün üzerinde 'evet' yazmasının karışıklık yaratacağını düşünmüyorum."





