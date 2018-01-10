Silivri'deki katı atık tesisi ÇED toplantısında gerginlik (2) (Düzelterek Yeniden)

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)- SİLİVRİ\'deki Seymen Mahallesi’nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisi ÇED toplantısına katılan görevlilerin köylüleri azarlayan ses tonu ile hitap etmesi tepkilere neden oldu. Köylüler ve belediye Başkanı Özcan Işıklar, katılımcıların tutumunu eleştirerek toplantıyı sona erdirirken, köylü kadınlar da toplantı yapılan kahvenin camlarına ellerini vurarak tepkilerini gösterdi.

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen Mahallesi\'nde yapılması planlanan \'Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı\' projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı, bugün Seymen Köy Kahvesinde yapıldı. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, AK Parti ve CHP Belediye Meclis Üyeleri, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, köylüler katıldı.

Atık tesisi ile ilgili düzenlenen toplantıya gelen isimlerini açıklamayan ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü\'nden gelen görevliler köyde toplantı düzenledi. Toplantı düzenleyenlerin köylüleri azarlayan dille konuşarak söz vermediği iddiaları kahvedeki havanın kısa sürede gerilmesine neden oldu. Köylülere \"Nerede olduğunuzu unutmayın\" diyen toplantıdaki kadın yöneticinin bu sözüne köylüler \"Asıl siz nerede olduğunuzu unutmayın. Burası bizim\" diyerek karşı çıktı. Havanın giderek gerilmesi üzerine Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar devreye girdi. Kısa süre mikrofon gerginliği görülürken başkan Işıklar, şöyle dedi:

\"Söylem biçiminden dolayı hanımefendinin konuşmasını doğru bulmuyorum. Devletin memuru varsa, burada devleti var eden halk var! Önce bir kere saygılı olacaksınız söylem biçiminiz yanlış, böyle bir söylem biçimi yok. Siz bir kere bu söylem biçimi ile toplantıya başlarken yanlış yaptınız. Ben size esas yanlışı temelden söyleyeyim, burada kimsenin atık tesisi yapılacağından haberi yok. Görüşü alınacak kurumlar içerisinde belediye yok. Bize kimse saat kaç diye bile sormamış! Burada eylem yapılmasının insanların bu kadar sabırlı gözükmesini bile anlayışla karşılamanız lazım. Fikri alınacak kurumlar içerisinde belediye yok, mahallenin muhtarı yok. Bu toplantı, bu şekilde burada yapılamaz çünkü belediyeyi sayıp bir tebligat bile göndermediniz. Burası sizin çöplüğünüz değil.\"

Toplantıyı düzenleyen görevliler tepkilerin artması üzerine toplantıyı tamamlayamadan köyden ayrıldı.

Başkan Özcan, tesisin Silivri Belediyesi arazinin tamamı Seymen Mahalle Muhtarlığı içerisinde dolayısıyla Silivri Belediyesi sınırları içerisinde yapılmak istenmesine rağmen kendilerine hiçbir tebligat yapılmadığını anlatırken, \"Biz kendi imkânlarımızla bakanlığının sitesinden bizzat arayarak tesisin yerini, içeriği öğrenmiş bulunuyoruz. Halkımızın duyarlılığını görüyorsunuz, biz bölgemizin birinci sınıf tarım arazisi olduğunu ve buradaki doğal zenginliğimizin mahvedilmesinin önüne geçmek istiyoruz, bunu korumak istiyoruz\" diye konuştu. Silivri Belediye Başkanı, burada sadece İstanbul’un değil, bütün illerin tehlikeli atıklarının burada bertaraf edilme tesisi olarak planlandığını anlatırken, yanlıştan vazgeçilmesini isterken şöyle konuştu:

\"Burada baskıyla veya istediğini dikte ettirmek mi bu toplantının amacı? Biz söyleyelim size tebliğ ediyoruz ne haliniz varsa görün bunu burada yapacağız demek mi istiyorlar? Bu ÇED toplantısının amacı bilgi edindirmek, halkın görüşünü almaktır. Vatandaşımızın tepkisi doğaldır, bu toprakları korumak öyle kolay değil. Halkımız bu toprağı tarımla korumaya çalışıyor, onun için hassas davranıyor. Çok haklı çünkü bu topraklar çocuklarına emanet edeceği geleceği, zenginlikleri bunlar. Anlayışla karşılanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yetkililerin bu tutumunu kınıyoruz. Maalesef bu toplantı amacına ulaşmış değil, biz bu tepkiyi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye’ye sesimizi duyuracağız.”



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