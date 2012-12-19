Silivri'deki gösterilere soruşturma başlatıldı!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta görülen Ergenekon davasında, mahkeme önünde gösteri yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturmayı ''görevli memura mukavemet'' ile ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet'' suçlarından açtı. Hakkında soruşturma açılacaklar ise, görüntü kayıtları incelenerek tespit edilecek.

Öte yandan 17 Aralık günü görülen duruşmada ise, mahkeme başkanı sanık avukatları hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.