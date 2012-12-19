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Silivri'deki gösterilere soruşturma başlatıldı!

Ergenekon davasının geçtiğimiz hafta görülen duruşmasında, mahkeme kapısında yapılan protesto gösterileri için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

19 Aralık 2012 17:32

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta görülen  Ergenekon davasında, mahkeme önünde gösteri yapanlar hakkında  soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturmayı ''görevli memura mukavemet'' ile ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet'' suçlarından açtı. Hakkında soruşturma açılacaklar ise,  görüntü kayıtları incelenerek tespit edilecek.

Öte yandan  17 Aralık günü görülen duruşmada ise, mahkeme başkanı sanık avukatları hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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