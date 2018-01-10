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Silivri'deki ÇED toplantısında köylüleri azarlayan görevli açığa alındı

Görevli, köylülere "Nerede olduğunuzu unutmayın" diye seslenmişti

10 Ocak 2018 16:25

İstanbul Silivri’deki Seymen Mahallesi'nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısına katılan köylüleri azarlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlisi açığa alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen Mahallesi’nde yapılması planlanan ’Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı’ projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı, dün Seymen köy kahvesinde yapıldı. Toplantıya köylülerin yanısıra Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, AKP ve CHP Belediye Meclis Üyeleri, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Atık tesisi ile ilgili düzenlenen toplantıda  köylülere bilgi vermesi gerekirken onları azarlayan ve söz vermeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlisi, kahvedeki havanın kısa sürede gerilmesine neden oldu. Görevli, köylüleri "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyerek azarlarken, kahvede bulunanlar "Asıl siz nerede olduğunuzu unutmayın. Burası bizim" diyerek karşı çıktı.

Havanın giderek gerilmesi üzerine Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar devreye girdi. Başkan Işıklar, "Söylem biçiminden dolayı hanımefendinin konuşmasını doğru bulmuyorum. Devletin memuru varsa, burada devleti var eden halk var! Önce bir kere saygılı olacaksınız söylem biçiminiz yanlış, böyle bir söylem biçimi yok. Siz bir kere  toplantıya başlarken yanlış yaptınız. Bu toplantı, bu şekilde burada yapılamaz çünkü belediyeyi sayıp bir tebligat bile göndermediniz. Burası sizin çöplüğünüz değil" dedi.

Görevli mikrofonu almak isterken Başkan Işıklar izin vermeyerek köylülerle birlikte kahveden çıktı.

Twitter'dan açıklandı

Kahvedeki gerginlik tepkilerinin haber olarak yayınlanması ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. Avukat Veli Böke, Twitter hesabından görevlinin tutumunun kabul edilemeyeceğini ve "gereğini yapmaktan kaçınmadıklarını" söyledi.

Müdür Böke, şunları yazdı:

"İstanbul'da Silivri'nin Seymen Mahallesi'nde ÇED süreci vatandaş katılım toplantısı sırasında toplantıyı yöneten çalışanımızla bazı vatandaşlarımız arasında yaşanan gerginlik hepimizi derinden üzmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak yegane amacımız vatandaşımıza hizmet ve vatandaşımızın memnuniyetini kazanmaktır. Buna aykırı davranan hiç bir çalışanımızın tavrını tasvip etmemiz asla söz konusu olamaz. Sözkonusu personel görevinden alınmıştır. Vatandaşlarımızla bu hassasiyetimizi paylaşmayı bir görev olarak telakki ediyorum."

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