Silivri'de yakalanan bombacıdan şifreler çıktı

T24 - İstanbul Silivri Otogarı’nda yakalanan Fikret Kara’nın üzerinden ve bavulundan adeta cephane çıktı. Asıl ilginci ise ayakkabısına gizlenen dokümanlardı. Yapacağı eylemin şifresini içerdiği düşünülen dokümanlar incelemeye alındı. Şifreyi çözmeye çalışan polis, olası eylemlere karşı da önlemleri artırdı...





Geçen çarşamba İstanbul Silivri otogarında bomba düzeneğiyle yakalanan eylemcinin üzerinden, polisi bile şoke eden cephane ve şifre çıktı. Eylemini gerçekleştirseydi şehri kana bulayacak olan bombacı, polisin çok titiz bir takibi sonucu ele geçirildi. İşte eylemcinin yakalanma hikayesi:



Örgüt arkadaşını öldürdü

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, DHKP-C terör örgütü üyesi olan Fikret Kara, 1998 yılında cezaevine girdi. Suçu ise örgütten kaçan Ramazan Tokmak’ı öldürmekti. DHKP-C, Tokmak’ın yakalanarak gereken cezanın verilmesi Fikret Kara’yı görevlendirdi. İstanbul’da seyyar köftecilik yapan Ramazan Tokmak’ı bulan Kara, genç adamı silahla öldürdü. Fikret Kara cinayetin ardından kısa süre içinde yakalanarak tutuklandı. “Terör örgütü üyesi olmak” ve “adam öldürmek” suçlarından tutuklanaan Kara, cezaevinde bulunduğu 2000 yılında örgüt adına cezaevinde yapılan ölüm oruçlarına destek verdi.



Yunanistan’da eğitim aldı

Bir süre sonra sağlık sorunları yaşayan Kara, 2001 yılında Adli Tıp Kurumu’nun “hastanede tedavi edilmelidir” raporu üzerine tahliye edildi. Tahliye sonrası bir süre hastanede tedavi gören Fikret Kara silahlı, bombalı eğitim almak üzere illegal yollardan Yunanistan’a gitti. Kamuoyunda infial uyandıracak suikast ve bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere tekrar yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Kara için polis tarafından düğmeye basıldı.



Silivri’de yakalandı

Zanlıyı adım adım takip eden polis, silivri Otogarı’nda kıskıvrak yakaladı. Zanlının otobüs bagajında bulunan bavulunda ve üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, kapsül, susturucu ele geçirildi. Pantolon cebi ve ayakkabılarına gizlenmiş vaziyetteki paketlerde, 3 bin Euro, 700 TL, 1 adet flash disk ve hafıza kartı, şifre anahtarlarının yazılı olduğu örgütsel doküman elde edildi. Polis yaptığı incelemelerde daha önce kamu kurum ve kuruluşlarını hedef alarak çok sayıda eylemle gündeme gelen terör örgütü DHKP-C’nin yeni eylemlerinin şifrelerini çözmeye çalışıyor.



Hedefi adliyeydi

Kara’nın hedefleri arasında İstanbul Adliyesi’nin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarının yanısıra bu kurumlarda görevli üst düzey yöneticilerle bazı politikacıların olabileceği ihtimalinden yola çıkan polis, Kara’nın bağlantılı olduğu kişileri belirlemek için de çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor. Emniyet, örgütün eylemlerine karşı da önlemlerini artırdı. Terör örgütünün daha önce kamu kurum ve kuruluşlarının yanısıra bakanları hedef aldığı eylemleri göz önünde bulunduran polis çalışmalarını sürdürüyor.



Polisler sucu oldu bombacıyı kıstırdı

Bombacının Türkiye’ye girdiğini tespit eden polis, sucu kılığına girdi. Ekipler zanlıyı otogarda bekledi

Bombacı Fikret Kara’nın Yunanistan’dan otobüsle Türkiye’ye giriş yaptığını tespit eden polis, sıkı bir takibin ardından zanlıyı Silivri Otogarı’nda yakaladı. İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran 2011 tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında, polis ekipleri Silivri Otogarı’nda su satıcısı kılığına girdi. Garda dikkat çekmemek için sucu kılığında otobüsün gelmesini bekleyen polisler, Kara’yı iner inmez kıskıvrak yakaladı. Zanlının yakalanma ve elde edilen bomba ve malzemelerin çantalardan çıkarıldığı anın polis kamerasına yansıyan görüntüleri basına dağıtıldı.