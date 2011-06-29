-SİLİVRİ'DE TERÖR OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - Silivri'de bir kişi, çantasında bulunan 1 adet Kalaşnikof marka otomatik tüfek ve 2 adet el bombasıyla birlikte yakalandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik kuvvetlerince Silivri otogarında bir otobüse düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Bu kişinin çantasında yapılan aramada, 2 adet el bombası ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ve bir adet Kalaşnikof marka otomatik tüfek ele geçirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen kişiyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.