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SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA : 5 YARALI

  Haber: İstanbul DHA Silivri'de serviscilerin kavgasında 5 kişi yaralandı

29 Eylül 2018 21:26

 

Haber: İstanbul DHA
Silivri\'de serviscilerin kavgasında 5 kişi yaralandı. Silivri Terminalin\'de yolcu taşımacılığı yapan iki servis çalışanları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavga bir kişi silahla 4 kişi de aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar Silivri Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şerit çekerek çalışma başlattı. Polis, olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
-Olay  yeri
-Boş kovanlar
-Polisin çalışması
-Yaralıların görüntüsü
-Detaylar

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