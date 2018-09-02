Silivri'de şarbon aşılaması başladı

Silivri'de şarbon vakalarının ardından bazı bölgelerde aşılama çalışmaları başladı.

Silivri'nin Çanta Mahallesi'ne bağlı Sancaktepe ve Balaban mevkisinde bulunan büyükbaş hayvanlar Silivri İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından aşılanmaya başladı.

Aşılama çalışmalarının başta Çantaköy olmak üzere Gümüşyaka, Değirmenköy ve Çeltik mahallelerinde devam edeceği öğrenildi.

Çantaköy'de bazı hayvanların bulunduğu alanlar tedbir amaçlı karantina altına alındı.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Olayın yayılma riski yok, ekipler kontrol altına aldı. Tespit ve aşılama çalışmaları devam ediyor. Böyle bir risk yok. Burada 5 hayvandan 1 tanesinde tespit edildi, o hayvan ise alınmış. 3 bin 500 hayvan sözü geçti ama bu kesinlikle doğru değil. O kadar hayvan olmadığını ben yaptığımız denetimden biliyorum. Benim aldığım bilgilere göre yayılma riski yok. Kontrol altında. 1 hayvanda tespit edildi. Bu akşam konu netleşmiş olur. Boğaz Köprüsü'nden bu yana canlı hayvan girmediğini biliyoruz. Bizim bölgemizde çok sıkı bir denetim oldu."

Çantaköy Mahalle Muhtarı Ömer Ercan ise "Mahallemizde yaşayan Muammer Arıkan isimli arkadaşımızın hayvanında şarbon çıktı. 3-4 ay önce alıyor başka bir yerden. 6-7 tane hayvanı var ve evinde bakıyor. Böyle bir hastalık köyümüzde hiçbir yerde çıkmadı. Bu köyümüzde de böyle bir şey bugüne kadar olmadı. Veteriner ekiplerince Çantaköy, Gümüşyaka, Değirmenköy ve Çeltik köylerinde aşılama çalışmalarını sürüyor."

"Şarbon aşılaması 5 yıl devam edecek"

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açılan "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nı ziyaret eden İstanbul Valisi Vasip Şahin, şarbon vakalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı.

"Dün ortaya çıkan bir durum. Vatandaşlarımızın çeşitli şarbon lezyonları, belirtileri göstermesi üzerine derhal o şarbonun kaynağı olan ete temas eden ya da o etten yiyen insanlara ulaşıldı. 8 kişi. 8 kişiden 6 kişide lezyonlar görüldü. Lezyonlarla ilgili gerekli aşılamalar ve tedaviler yapıldı. Yine doktorlarımızın kararı ve tavsiyeleri doğrultusunda ayakta takip edilecekler. Ayrıca bu lezyonun görüldüğü yani şarbon hastalığının görüldüğü, kurban etinin kesildiği ve kurbanın beslendiği yer dahil olmak üzere o civardaki, Silivri'deki köyümüzde, 10 kilometre yarı çapındaki alanda bulunan bütün hayvanlar, yaklaşık 3 bin 500 hayvanın tamamı bu akşama kadar aşılanmış olacak."

Vali Şahin, şarbon hastalığıyla aşılama yöntemiyle mücadele edilmesi gerektiğini aktararak, "Bu hastalık, aşılamayla çok çabuk söndürülebilen bir hastalık. Yeter ki burada uyanık ve dikkatli olalım. Vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha bilinçli olması lazım." dedi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Mesela burada kurban kesen vatandaşımız, kesim yerleri dışında, tek başına, herhangi bir teknik yardım almadan kesmiş. Dolayısıyla, bir veteriner veya usta bir kasap görmüş olsaydı o hayvanın etinde lezyonu fark edebilirdi. Ama maalesef böyle bir olay gerçekleşti. Sevindirici olan durum şu. Çok çabuk müdahale edildi ve 6 vatandaşımız inşallah hiçbir hayati tehlike olmadan tedavileri tamamlanıp sağ salim hayatına devam edecek. Ama bu aşılama bu bölgede 5 yıl boyunca tedbir olarak devam edecek. Çünkü bunun tek mücadele yöntemi aşılama ve aşılamayla çok çabuk söndürülebilen bir hastalık. Ben vatandaşlarımıza ve sizlere bu konuya duyarlılığınız ve hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum."