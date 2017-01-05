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Silivri'de Reina katliamı operasyonu

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

05 Ocak 2017 13:31

Ortaköy’de gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürerken polis, teröriste yardım ve yataklık yaptığını belirlediği kişilerin bulunduğu bazı adreslere operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri, Selimpaşa'da bulunan yazlık bir sitedeki adrese çok sayıda zırhlı araçla operasyon düzenledi. 

TEM ekiplerine Özel Harekât Polislerinin destek verdiği operasyona jandarma ekipleri de eşlik etti. 112 Sağlık ekipleri de operasyon bölgesinde hazır tutuldu. Yoğun güvenlik önleminin alındığı sitedeki adrese düzenlenen operasyonun ardından bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Site sakinlerinden edinilen bilgilere göre yaklaşık 2 ay önce, 35 tane Türkmen ailenin sitede ikamet etmeye başladığı öğrenildi.

 

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